Oficial: Douglas Tanque apresentado como reforço do Khorfakkan

Douglas Tanque com a camisola do Khorfakkan, clube dos Emirados Árabes Unidos, com o qual assinou até 2023

Avançado brasileiro, um dos maiores goleadores do Paços de Ferreira, vinculou-se ao emblema asiático por duas temporadas desportivas. Valores não revelados

Transferido pelo Paços de Ferreira no decurso desta época, o avançado brasileiro Douglas Tanque foi, este domingo, apresentado oficialmente como reforço do Khorfakkan, clube dos Emirados Árabes Unidos, com o qual assinou até 2023.

O dianteiro, de 27 anos de idades, saiu do emblema da Capital do Móvel, que representava há quatro anos, com o estatuto de um dos maiores goleadores do historial pacense (38 golos marcados em 110 jogos disputados).

A venda de Douglas Tanque, cujo valor associado não foi revelado pelas duas partes envolvidas, havia ficado confirmada em 25 de setembro e o jogador brasileiro realizou, no dia seguinte, exames médicos nos Emirados Árabes Unidos.

O Paços de Ferreira precaveu, assim, um encaixe financeiro com a transferência do avançado, já que o anterior contrato era válido até ao final desta temporada, pelo que em janeiro próximo ficaria livre para assinar por um outro emblema.