Oficial: Dortmund apresenta Haller para fazer esquecer Haaland

Avançado proveniente do Ajax custou 31 milhões de euros

O Borussia Dortmund apresentou oficialmente o avançado Sébastien Haller como reforço, numa transferência de 31 milhões de euros e que o ligará aos alemães até 2026. O Ex-Ajax fez uma temporada extraordinária pelo Ajax, na qual apontou 34 golos e fez nove assistências, num total de 43 jogos.

There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK - Borussia Dortmund (@BVB) July 6, 2022

A campanha europeia teve como vítimas, curiosamente, os dois grandes de Lisboa. Haller marcou quatro golos em Alvalade e também faturou na Luz.

O avançado de 28 anos já tinha jogado na Alemanha, no Eintracht Frankfurt, e terá a tarefa de fazer esquecer Erling Haaland, que rumou ao Manchester City. Antes jogou no Auxerre, Utrecht e West Ham.