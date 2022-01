Oficial: Donny van de Beek emprestado ao Everton

Donny van de Beek foi cedido pelo Manchester United ao Everton até ao final da época, confirmaram esta segunda-feira ambos os clubes

A cedência de van de Beek não inclui qualquer opção de compra, com o internacional neerlandês a ter uma nova oportunidade para somar minutos na Premier League, algo que não conseguiu ter com regularidade desde que deu entrada no Manchester United, no verão de 2020.

Pelos red devils, o médio de 24 anos fez um golo em 14 jogos esta temporada.