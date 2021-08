Oficial: Diego Costa prossegue a carreira no Brasil

Sem competir desde o final de 2020, Diego Costa encontrou agora um novo clube: vai jogar no Atlético de Mineiro, ao lado de Hulk.

O Atlético Mineiro oficializou, na madrugada deste domingo, a contratação do avançado Diego Costa. O brasileiro e internacional pela seleção espanhola fez o último jogo a 22 de dezembro de 2020, numa vitória do Atlético de Madrid sobre a Real Sociedad.

Nos últimos meses viu-se sem clube e prossegue agora a carreira no Brasil, onde também representou o Barcelona Esportivo.

Em Portugal, Diego Costa vestiu as cores do Penafiel e do Braga, antes de passagens por Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano e Chelsea.