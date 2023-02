Oficial: Diego Alves troca Flamengo pelo Celta de Vigo

Celta, de Carlos Carvalhal, contrata Diego Alves, guarda-redes do Flamengo

Celta, treinado pro Carlos Carvalhal, anunciou a contratação até ao final da época do guarda-redes de futebol do Flamengo Diego Alves, que vem colmatar a vaga aberta com a grave lesão de Agustín Manchesín.

O experiente guarda-redes brasileiro terminou o contrato com o Flamengo, treinado pelo português Vítor Pereira, e era um jogador livre, o que possibilitou o seu regresso ao futebol espanhol, no qual já tinha disputado 300 jogos, entre 2007 e 2016, ao serviço do Almeria, cuja camisola envergou durante quatro épocas, e do Valência, durante cinco épocas e meia.

Diego Alves é internacional brasileiro, tendo representado a "canarinha" nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e numa Copa América, além de possuir o recorde de melhor defensor de penáltis da história da I Liga espanhola, com 22 defesas.

O Celta avançou para a sua contratação devido à grave lesão do ex-guarda-redes do FC Porto Agustín Marchesin, que sofreu uma rotura do tendão de Aquiles, e que não deverá voltar a jogar na presente temporada.

O guarda-redes brasileiro, que vai ser colega de equipa do internacional português Gonçalo Paciência, não disputa um jogo oficial desde 12 de novembro do ano passado, na derrota do Flamengo frente ao Avaí, por 2-1, na última jornada do Brasileirão, jogo que marcou a sua despedida do clube carioca.

Disputou 216 jogos e conquistou 11 títulos com a camisa "rubro-negra", mas perdeu espaço na última temporada e atuou apenas em oito partidas em 2022.

O Celta é o 12.º classificado do campeonato espanhol, com 23 pontos, e recebe o Atlético de Madrid na 22.ª jornada, no domingo.