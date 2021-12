Oficial: Diego Alonso assume a seleção principal do Uruguai

Diego Alonso sucede a Óscar Tabárez no comando da seleção do Uruguai

Jovem técnico, que iniciou funções há cerca de dez anos, ocupa o principal cargo do país-natal após seis experiências em clubes. Estreia ocorre a 27 de janeiro

O sucessor do histórico Óscar Tabárez no comando da seleção principal do Uruguai está encontrado. Diego Alonso, de 46 anos, é o novo selecionador uruguaio, anunciou, esta quarta-feira, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

"O Comité executivo da AUF [Federação Uruguaia de Futebol] designou Diego Alonso como novo diretor técnico do Uruguai", indicou o organismo federativo, que substituiu Tabárez ao cabo de cerca de um mês.

Alonso, ex-dianteiro de Valência e Atlético, entre outros, volta ao país-natal oriundo dos Estados Unidos, onde treinou o Inter Miami. Antes, trabalhara no Monterrey, Pachuca, Olimpia, Peñarol e Guaraní, pelo qual começou a carreira, em 2012.

No palmarés, o jovem técnico exibe a conquista da Liga de abertura e da Liga de encerramento mexicanas, pelo Monterrey, e duas Ligas dos Campeões da CONCACAF, ao serviço do Pachuca.

A AUF, no anúncio do novo selecionador do Uruguai, não indicou a duração do vínculo estabelecido com Diego Alonso, que se estreará no comando albiceleste a 27 de janeiro, num encontro com o Paraguai, de qualificação para o Mundial'2022.

O Uruguai, do qual faz habitualmente parte Coates e Ugarte (Sporting) e Darwin (Benfica), ocupa o 7.º lugar da fase de qualificação sul-americana, com 16 pontos, a um dos lugares de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.