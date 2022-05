Oficial: despede-se do Inter e é reforço do Tottenham

Ivan Perisic reforça a formação comandada por Antonio Conte.

Ivan Perisic, internacional croata, é reforço do Tottenham, anunciou esta terça-feira o emblema inglês. O extremo deixa o Inter como jogador livre e assina com os "spurs" um contrato válido até 2024.

No clube da Premier League, Perisic reencontra Antonio Conte, treinador com quem trabalhou no Inter em 2020/21.

O jogador croata já se havia despedido do Inter nas redes sociais esta terça-feira.

"Depois de 254 jogos, 55 golos, 49 assistências, 3 troféus e 18934 minutos passados em campo com esta gloriosa camisola, a minha viagem aqui chegou ao fim. Ainda que cada fim signifique um novo começo, é importante refletir sobre estes últimos anos e mostrar-vos o meu mais profundo apreço pelo trabalho realizado. Foi uma experiência de aprendizagem inesquecível para mim como jogador e para toda a minha família. À equipa, ao staff, a todos os funcionários mas, mais importante ainda, aos adeptos: terão sempre um lugar especial no meu coração. Sinto-me privilegiado por ter este clube na minha carreira", escreveu.

O extremo de 33 anos vai ter a sua primeira aventura no futebol inglês, depois de ter passado pela Serie A e também pela Bundesliga, em que representou Borussia Dortmund, Wolfsburgo e Bayern.

Perisic passou as últimas sete temporadas ligado do Inter, tendo alcançado um campeonato italiano em 2020/21, e, em 2019/20, esteve no Bayern Munique por empréstimo, temporada que culminou com a conquista da Liga dos Campeões e da Liga alemã.

O internacional croata já tinha festejado um triunfo na Bundesliga em 2011/12, mas ao serviço do Borussia Dortmund.

Perisic foi formado no Hajduk Split, mas deu nas vistas no Club Brugge, em 2010/11, quando foi o melhor marcador da liga belga e eleito o melhor jogador da competição.

A nível de seleções, Perisic tem 113 jogos e 32 golos pela Croácia e marcou presença na final do Mundial2018, que acabou por ser ganha pela França.

O extremo croata é o primeiro reforço de peso da equipa comandada pelo italiano António Conte, que na última temporada terminou a Premier League no quarto posto, assegurando a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões.