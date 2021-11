Oficial: depois da Arábia Saudita, ex-FC Porto Maicon já tem novo clube

Maicon saiu do Al Nassr, da Arábia Saudita, em junho e agora regressa ao Brasil, para representar o Cruzeiro.

O Cruzeiro anunciou na madrugada desta sexta-feira a contratação do defesa-central Maicon, que passou pelo FC Porto. O jogador, de 33 anos, regressa ao Brasil e ao clube onde fez a formação, tornando-se no primeiro reforço para a próxima temporada do clube que terminou a Série B, segunda divisão, no 11.º lugar.

Maicon estava sem clube desde junho, quando terminou a ligação ao Al Nassr, da Arábia Saudita.

Cabofriense, Nacional, FC Porto, São Paulo e Galatasaray foram os outros clubes que o brasileiro representou.