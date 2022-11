Oficial: Demichelis apresentado no River Plate

Formado no clube de Buenos Aires, o técnico sucede no cargo a Marcelo Gallardo

Martín Demichelis é oficialmente o novo treinador do River Plate, sucedendo no cargo a Marcelo Gallardo.

O antigo atleta do clube de Buenos Aires chega do Bayern Munique, onde orientava a equipa secundária, após muitos anos a jogar na equipa. Como jogador, passou ainda pelo Manchester City, entre outros.

"Desde pequeno que era adepto do River. Poder jogar na equipa principal e depois estrear-me faz parte do meu ser. É o clube que me formou como pessoa e me deu a possibilidade de me tornar um homem", disse Demichelis, num vídeo em que é apresentado pelo clube.

Acompanhado do presidente Jorge Brito, o vice Matias Patanian e o diretor desportivo Enzo Francescoli, Demichelis estava entusiasmado com o regresso ao clube do qual é adepto e onde se formou como jogador.

"Desde que começou a dizer-se que poderia ser o treinador que comecei a receber mensagens de adeptos a dar-me confiança. Não tenho dúvidas que vamos honrar esta posição para que o River continua na linha do sucesso. Recebi uma mensagem linda de uma pessoa importante, que me escreveu: 'não deixámos a bitola muito alta, criámos as bases e o colocámos o cimento para que vocês trabalhem pelo crescimento do clube'", afirmou na conferência de apresentação, em alusão a uma mensagem que terá recebido de Gallardo.

"O Marcelo precisava de desfrutar até ao último momento, respeitámos tudo até ontem que voltei à Argentina. Estou tranquilo, focado em tudo o que aí vem. Há muito que decidir e que trabalhar. Depois de 19 anos e meio que não estou no país, as pessoas podem ter dúvidas sobre estes novos treinadores. Em minha casa só se fala o idioma 'riverplatense', de protagonismo, de disciplina, respeito, unidade e esforço. São os valores do River e não os vou mudar", acrescentou.