Oficial: deixou o Atlético de Madrid e está de volta a França

Geoffrey Kondogbia está de volta a França, após três temporadas nos colchoneros.

O Marselha, do avançado português Vitinha, anunciou esta sexta-feira a contratação de Geoffrey Kondogbia, médio que já havia anunciado o adeus ao Atlético de Madrid, ao fim de três temporadas.

Não foi revelada a duração do contrato do internacional pela República Centro-Africana, de 30 anos, que regressa a França, onde já passou pelo Mónaco e Lens, clube da formação, para ser treinado por Marcelino Toral, que já conhece dos seus tempos no Valência, entre 2017 e 2020.

De resto, Kondogbia também representou o Inter e Sevilha na carreira, tendo registado duas assistências em 27 jogos pelo Atlético de Madrid em 2022/23.