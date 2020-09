Oficial: defesa troca o Barcelona pelo PAOK de Abel Ferreira

Redação com Lusa

Defesa de 21 anos, campeão espanhol em 2018/19, quando se estreou pelo Barça, procura maior regularidade competitiva

O defesa internacional senegalês Moussa Wagué vai jogar no PAOK, do treinador português Abel Ferreira, por uma temporada após empréstimo do FC Barcelona, anunciou esta segunda-feira o clube catalão.

O defesa de 21 anos, campeão espanhol em 2018/19, quando se estreou pelo Barça, procura maior regularidade competitiva após participar em apenas oito jogos em 2019/20: três com os espanhóis e outros cinco num empréstimo aos franceses do Nice.

Wagué começou por se destacar ao serviço dos belgas do Eupen, reforçando agora o leque de opções à disposição de Abel Ferreira para a defesa, podendo estrear-se no sábado na visita ao Volos, uma vez que não foi inscrito na Liga dos Campeões, em que os gregos defrontam o Krasnodar no play-off, após eliminarem o Benfica.