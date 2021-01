Oficial: de Nápoles para Marselha, um reforço de peso para Villas-Boas

Arkadiusz Milik assinou pelo Olympique.

Depois do Nápoles ter anunciado o acordo com o Marselha, foi a vez do clube francês oficializar a contratação de Arkadiusz Milik para a frente de ataque.

O ponta de lança polaco reforça as opções ofensivas da equipa de André Villas-Boas a título de empréstimo - válido por ano e meio -, ficando o Olympique com uma opção de compra que, segundo a imprensa italiana, ronda os oito milhões de euros, mais quatro milhões por objetivos.

Milik, recorde-se, estava sem jogar no Nápoles, uma vez que não entrava nas contas do técnico Gennaro Gattuso. Agora, tem uma nova oportunidade no futebol francês.