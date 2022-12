Oficial: De La Fuente é o sucessor de Luis Enrique

Técnico passa dos sub-21 para a seleção A. Substituto de Luis Enrique anunciado minutos depois da saída

La Roja ficou apenas umas dezenas de minutos sem treinador. Luis de La Fuente é o novo selecionador de Espanha, anunciou a Federação, nesta quinta-feira.

Até este dia selecionador de sub-21, de La Fuente substitui Luis Enrique no comando da seleção A.

De La Fuente notabilizou-se no comando técnico dos sub-21 com o título europeu em 2019. Foi ainda medalha de prata nos últimos Jogos Olímpicos.

OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional



La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes





A estreia do novo selecionador acontecerá no próximo mês de março, no apuramento para o Euro 2024, com a Espanha a medir forças com as seleções da Noruega e da Escócia.