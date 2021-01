Oficial: Cutrone troca Wolves de Nuno Espírito Santo pelo Valência

Avançado italiano vai representar o terceiro emblema na mesma temporada desportiva, após começá-la ao serviço da Fiorentina e prossegui-la brevemente no Wolves

O avançado italiano Patrick Cutrone é o mais recente reforço do plantel do Valência, anunciou, este domingo, o clube da I Liga espanhola, em comunicado oficial publicado na Internet.

O jovem dianteiro, de 23 anos de idade, chega a Espanha por empréstimo do Wolverhampton (Premier League), orientado pelo técnico português Nuno Espírito Santos, até final da presente época desportiva.

"O Valência alcançou um acordo com o Wolverhampton Wanderers para a integração do avançado Patrick Cutrone. O futebolista italiano chega cedido até ao final da presente temporada e trabalhará com os companheiros assim que superar os protocolos anti covid-19", pode ler-se na nota do clube 'che'.

No início desta temporada, Cutrone havia sido novamente emprestado pelo Wolves à Fiorentina, clube italiano no qual disputou 13 jogos (zero golos), antes de ser chamado, no início de janeiro, ao Estádio Molineux para suprimir a ausência do lesionado e colega de posição Raúl Jiménez.

Pela equipa da Premier League, o avançado transalpino participou em mais quatro desafios e, agora, prepara-se para representar o terceiro emblema (o do Valência) na mesma época desportiva, desta feita no principal campeonato espanhol.

Cutrone vai, assim, partilhar o balneário com os portugueses Thierry Correia (defesa ex-Sporting) e Gonçalo Guedes (avançado ex-Benfica).