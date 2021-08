Oficial: Nuno Espírito Santo recebe o melhor central da Serie A na última época

Imprensa internacional indica que os 'spurs' pagaram cerca de 50 milhões de euros à Atalanta por Cristián Romero.

O defesa internacional argentino Cristián Romero vai reforçar o Tottenham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, depois de deixar os italianos da Atalanta, oficializou, esta sexta-feira, o emblema da Premier League.

No mesmo dia em que o conjunto de Bérgamo acionou a cláusula de compra do defesa junto da Juventus, na ordem dos 16 milhões de euros (ME), os "spurs" anunciaram a chegada do argentino, o novo dono da camisola quatro, que pertencia ao belga Toby Alderweireld.

O defesa, de 23 anos, não chegou a jogar pela 'Juve', que o contratou em 2019/20, mas emprestou: primeiro ao Génova, e na época seguinte à Atalanta, equipa em que o central foi titular indiscutível, com três golos em 42 jogos.

"Temos o prazer de anunciar a contratação de Cristian Romero, da Atalanta. Cristián vai usar a camisa quatro. Romero junta-se a nós, depois de ter sido eleito o 'melhor defesa' da Serie A na temporada passada, com as suas prestações que ajudaram a Atalanta a conquistar o terceiro lugar consecutivo no campeonato", pode ler-se.

Embora não tenha sido revelado o valor da transferência, a imprensa internacional indica que os 'spurs' pagaram cerca de 50 ME aos transalpinos.

Na equipa treinada pelo técnico luso, Romero, que participou na conquista da Argentina da Copa América, em julho, vai encontrar o companheiro de seleção Giovani Lo Celso, assim como o guarda-redes italiano Pierluigi Gollini, com quem partilhou o balneário na Atalanta na época passada.