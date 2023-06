Oficial: Cristante renova contrato com a Roma, de Mourinho

Antigo médio do Benfica renovou por mais quatro temporadas, ficando vinculado ao clube até 2027.

O médio internacional italiano Bryan Cristante renovou contrato com a Roma por mais quatro épocas, até 30 de junho de 2027, informou esta segunda-feira o clube treinado por José Mourinho.

"A Roma tornou-se para todos os efeitos a minha segunda família, renovar contrato era um objetivo que tinha e estou feliz por ter conseguido", disse o médio italiano, de 28 anos, citado pelo clube.

Bryan Cristante, que chegou a representar o Benfica em parte de 2014/15 e 2015/16, tendo por isso dois títulos de campeão da I Liga, chegou à Roma em 2018/19, por empréstimo da Atalanta, mas assinou a título definitivo na época seguinte.

Antes da Roma, esteve no Palermo e na Atalanta, por empréstimo do Benfica, clube a que tinha chegado proveniente do Milan e numa fase ainda jovem, sendo considerado uma das grandes promessas do futebol transalpino.

Na Roma, Cristante disputou 228 jogos e marcou 11 golos, ao longo de cinco temporadas.

"Estamos felizes com esta renovação: ao longo dos anos, Cristante tem tido um crescimento constante, alcançando objetivos, incluindo títulos pela Roma e pela seleção", sublinhou o diretor desportivo da Roma, o português Tiago Pinto.

Na época 2021/22, o médio venceu a Conference League, embora este ano a equipa tenha perdido na final da Liga Europa, e com a seleção "azurra" foi campeão europeu, em 2021, batendo na final a Inglaterra.