Oficial: Coutinho vai representar o Aston Villa por empréstimo até final da época

Coutinho ingressou por empréstimo do Barcelona no Aston Villa

Médio brasileiro cedido pelo Barcelona, reencontra o técnico Steven Gerrard, com quem partilhou o balneário no Liverpool. Negócio contempla uma avultada opção de compra

Seis anos depois, Philippe Coutinho está de regresso a terras de Sua Majestade. O médio brasileiro, saído do Liverpool em 2016 para rumar ao Barcelona, foi oficializado, esta terça-feira, como reforço dos ingleses do Aston Villa até ao final desta época.

O emblema da Premier League, que terá o centrocampista de 29 anos à disposição nos próximos seis meses, reservou o direito de, no verão vindouro, garantir o jogador em definitivo caso pague a avultada quantia de 33 milhões de euros.

Coutinho, cuja passagem pelo Barcelona teve uma evolução descendente ao longo das últimas épocas, fruto de algumas lesões, conheceu o Villa Park esta terça-feira, pousou com a camisola do clube e recebeu uma autorização para trabalhar em Inglaterra.

Segundo a "Sky Sports", e pese outras propostas mais vantajosas do ponto de vista financeiro, o médio aceitou auferir um menor salário para se juntar ao plantel sob as ordens de Steven Gerrard, figura com quem jogou, outrora, no Liverpool.