O Aston Villa e o Barcelona acordaram o empréstimo de Coutinho até ao final da temporada.

Philippe Coutinho vai jogar no Aston Villa, por empréstimo do Barcelona, até ao final da temporada. O clube inglês fica, no entanto, com opção de compra pelo avançado brasileiro.

Trata-se, portanto, de um regresso à Premier League para o brasileiro de 29 anos, que já vestiu as cores do Liverpool.

Esta época, Coutinho marcou dois golos em 16 jogos pelo Barça.