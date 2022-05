Oficial: Coutinho compromete-se a título definitivo com o Aston Villa

Villans pagaram 20 milhões de euros pelo passe do médio brasileiro, que ficará em Villa Park por mais quatro épocas

Regressado a terras de Sua Majestade seis anos depois, ao ingressar no Aston Villa oriundo do Barcelona, em meados desta época (2021/22), Philippe Coutinho vinculou-se, agora, de forma definitiva ao emblema da Premier League.

"O Aston Villa tem o prazer de anunciar a assinatura permanente de Philippe Coutinho oriundo do Barcelona", lê-se em nota do clube inglês, que desembolsou 20 milhões de euros pelo passe do jogador, com quem rubricou contrato até 2026.

Além do encaixo financeiro, o Barcelona reservou uma percentagem de 50% sobre um eventual negócio de venda do médio internacional brasileiro, contratado pelos blaugranas, em 2018, a troco de 120 milhões de euros, ao Liverpool.

O Aston Villa, que tem o centrocampista, 29 anos, à disposição desde janeiro passado, após uma passagem decadente no Barcelona ao longo das últimas épocas, reservara o direito de garantir o jogador internacional brasileiro em definitivo.

Segundo a "Sky Sports", e pese outras propostas mais vantajosas do ponto de vista financeiro, o médio aceitou auferir um menor salário para ficar no plantel sob as ordens de Steven Gerrard, antigo médio com quem jogou, outrora, no Liverpool.

Coutinho já realizou 16 jogos pelo Aston Villa, apontando quatro golos e três assistências desde janeiro de 2022, mês em que voltou ao Reino Unido.