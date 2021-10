Depois de orientar a Sampdória até ao final de 2020/21, Ranieri ruma a Inglaterra para comandar o Watford.

Está encontrado o substituto de Xisco Muñoz no comandto técnico do Watford. Claudio Ranieiri foi oficializado, esta segunda-feira, e está, assim, de regresso à Premier League, onde brilhou com o Leicester, tendo sido campeão em 2015/16.

Na temporada passada, o treinador italiano orientou a Sampdória e estava agora sem clube.

O Watford ocupa o 15.º lugar do campeonato inglês.