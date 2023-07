Oficial: Christophe Galtier deixa comando técnico do PSG

Espera-se que o sucessor, Luis Enrique, seja apresentado nas próximas horas.

O PSG anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo para rescindir contrato com o treinador Christophe Galtier, que deixa o campeão francês ao fim de apenas uma temporada.

"No final do ano financeiro de 2022-2023, Paris Saint-Germain e Christophe Galtier decidiram terminar o contrato do treinador da equipa principal. O clube gostaria de destacar o seu profissionalismo, que permitiu ao clube conquistar um histórico 11.º título do Campeonato Francês, bem como um Troféu dos Campeões", pode ler-se na nota oficial.

Ao mesmo tempo, o clube marcou uma conferência de imprensa para as 12h45 em que está previsto o lançamento da nova época, esperando-se que também sirva para anunciar a chegada de Luis Enrique enquanto sucessor do técnico francês.

Galtier foi contratado pelo PSG há precisamente um ano, chegando proveniente do Lille para suceder a Mauricio Pochettino. Apesar de ter conquistado a Supertaça francesa e a Ligue 1, a sua passagem na capital francesa fica marcada pela eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Bayern, e pela polémica relacionada com acusações de racismo, que levaram inclusive à sua detenção recente.