Oficial: Christian Eriksen é notícia de mercado e está de regresso ao futebol

Médio dinamarquês anunciado esta segunda-feira como reforço do Brentford, do principal escalão inglês.

O Brentford, atual 14.º classificado da Premier League, anuncia esta segunda-feira Christian Eriksen como reforço. É o regresso do atleta de 29 anos a Inglaterra, onde já brilhou com a camisola do Tottenham.

Eriksen era um jogador livre no mercado desde 17 de dezembro, data em que o Inter anunciou a rescisão com o internacional dinarmarquês, impedido de jogar na Serie A devido a ter implantado um desfibrilhador cardíaco para controlar eventuais anomalias.

O jogador foi alvo de uma paragem cardíaca no jogo da fase de grupos do Euro'2020 entre a Dinamarca e a FInlândia, com várias dúvidas sobre se haveriam condições para voltar a jogar futebol de forma profissional.