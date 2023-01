Oficial: Chelsea recebe mais um reforço de inverno

Noni Madueke, de 20 anos, regressa a Londres, onde cumpriu parte da formação no Tottenham. Foi, depois, uma das figuras do PSV e chega ao Chelsea para aumentar o número já de si significativo de reforços de inverno

O Chelsea continua muito ativo no mercado. Desta vez, os blues anunciaram a chegada de Noni Madueke, proveniente do PSV. O extremo inglês está de regresso a Londres, depois de cumprir parte da formação no Tottenham.

Os blues anunciaram um contrato válido por sete temporadas e meia.

João Félix e Mudryk também foram, recentemente, contratados para o ataque do Chelsea.