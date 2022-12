Oficial: Chelsea anuncia acordo com avançado do Molde

David Datro Fofana, ponta de lança marfinês de 20 anos, leva 19 golos e três assistências em 34 jogos esta temporada

O Chelsea já encontrou sucessor para Armando Broja, que se lesionou com gravidade num amigável na paragem de inverno por causa do Mundial. Trata-se de David Datro Fofana, ponta de lança da Costa do Marfim que atua no Molde, da Noruega.

Numa curta nota, os blues anunciaram ter chegado a um pré-acordo para que o jogador se mude para Stamford Bridge em janeiro, não revelando duração do contrato nem valores envolvidos.

Datro Fofana tem 20 anos, já é internacional pela Costa do Marfim, e leva 19 golos e três assistências nos 34 jogos desta época pelo Molde.

Será, curiosamente, o segundo reforço com o apelido Fofana esta temporada, depois de Wesley Fofana, defesa francês contratado ao Leicester no defeso.