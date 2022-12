Oficial: Celtic contrata jogador do ano da liga japonesa

Tomoki Iwata não esteve no Mundial, mas já é internacional pela seleção do Japão

Tomoki Iwata, jogador do ano na última liga japonesa, foi anunciado esta sexta-feira como reforço do Celtic.

Em comunicado, os escoceses confirmaram a chegada do defesa de 25 anos, importante no título de campeão da sua equipa, os Yokohama Marinos.

Apesar de não ter estado no último Mundial, Iwata é internacional A pela seleção do Japão, com quem leva quatro partidas disputadas.