Oficial: Carlos Augusto emprestado ao Inter

Clube de Milão fica com obrigação de compra do passe do brasileiro no final da cedência

Carlos Augusto, defesa de 24 que estava no Monza, é o mais recente reforço do Inter.

O clube italiano recebe o brasileiro por empréstimo, com obrigação de compra no final da cedência.

Carlos Augusto pode jogar no eixo ou na esquerda e antes das três épocas no Monza vestiu a camisola do Corinthians.