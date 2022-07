Oficial: Calvin Bassey reforça o Ajax

Defesa central abandona o Rangers após duas temporadas. Chega, em teoria, como substituto de Lisandro Martínez, que vai ser comandado por Ten Hag no Manchester United

Está encontro, em teoria, o substituto de Lisandro Martínez no Ajax. Calvin Bassey deixa o Rangers e reforça clube de Amesterdão.

Em comunicado, o Ajax confirmou a chegada do nigeriano, que assina por cinco anos e que custa, para já, 23 milhões, num valor que pode subir até aos 26 e meio, mediante o cumprimento de determinados objetivos.

O jogador abandona o Ibrox depois de duas temporadas e 65 partidas realizadas. Em 2021/2022, numa época marcante do Rangers, que voltou a uma final europeia, realizou meia centena de jogos.