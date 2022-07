Bruno Lage recebe central e imprensa inglesa fala em 25 milhões

Defesa assina por cinco anos e continua na Premier League, depois de descer ao Championship com o Burnley

É central, tem apenas 21 anos e vai reforçar o Wolverhampton de Bruno Lage para os próximos cinco anos. Nathan Collins já chegou ao Molineux.

Em comunicado, o clube inglês oficializou a chegada de um defesa que desceu com o Burnley ao Championship, mas que, assim, continuará na Premier League.

Não sendo o valor ainda oficial, a imprensa inglesa garante que a equipa de Bruno Lage terá investido quase 25 milhões no novo reforço para o setor recuado.