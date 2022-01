Oficial: Bruno Guimarães troca Ligue 1 pela Premier League

Médio brasileiro deixa o Lyon e reforça o Newcastle.

Agora é oficial. Bruno Guimarães, 24 anos, é reforço do Newcastle, anunciou este domingo o emblema da Premier League.

O médio brasileiro deixa assim os franceses do Lyon, onde chegou em 2019 proveniente do Athletico Paranaense, assinando com os "magpies" um contrato válido por quatro temporadas e meia.

O Lyon recebe 42,1 milhões de euros no imediato, podendo a operação atingir os 50,1 milhões de euros, dependendo do cumprimento de certos objetivos. Os franceses ficam ainda com direito a 20 por cento do valor de uma futura transferência do jogador.