Confirmado: Brahim Díaz volta ao Real Madrid e renova contrato

Fica com a camisola 21, que era de Rodrygo (trocou pela 11 de Asensio). Brahim renovou até 2027

Depois de Fran García, o Real Madrid apresentou o seu segundo reforço para 2023/24: Brahim Díaz, médio criativo que nas últimas três temporadas esteve emprestado com sucesso ao Milan, onde foi diretor de orquestra.

Com 23 anos e após uma etapa de crescimento e afirmação em Itália, o Real Madrid está disposto a apostar no jovem criativo e renovou ainda o seu vínculo até 2027.

Com Kroos e Modric perto do fim da linha, os merengues começam a preparar a sucessão no meio-campo, com o médio contratado em 2018 ao Manchester City, que também pode ser alternativa a Rodrygo mais à frente.

"Volto mais preparado. Quando cheguei da outra vez era uma criança, agora tenho mais jogos disputados na Champions. Isso torna-te mais maduro. Estes três anos no Milan foram muito úteis. Amadureci em campo e fora. Veremos um Brahim que vem com muita vontade de triunfar no Real Madrid. Posso jogar nas três posições do ataque e no meio-campo", afirmou na apresentação.

Brahim vai vestir a camisola 21, que era de Rodrygo (trocou pela 11 que era de Asensio).

