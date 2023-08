Oficial: Bragantino, de Caixinha, perde central para o Nápoles

Natan, central brasileiro de 22 anos, transferiu-se para o campeão italiano a troco de 10 milhões de euros, de acordo com a imprensa internacional.

O Nápoles anunciou esta segunda-feira a contratação de Natan, central brasileiro que deixou o Bragantino, de Pedro Caixinha, e ruma ao campeão italiano para assumir a vaga deixada pelo sul-coreano Kim Min-jae, transferido neste mercado para o Bayern a troco de 50 milhões de euros.

O central de 22 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas, até 2028, com o Nápoles, que terá pago à volta de 10 milhões de euros para o contratar, segundo a imprensa internacional.

Formado no Flamengo, Natan representava o Bragantino há três temporadas, somando 26 jogos no presente ano pelo atual quinto classificado do Brasileirão.