Oficial: Daley Blind e Ajax acertaram rescisão

Segunda passagem do defesa pelo clube está terminada. Diz adeus, aparentemente definitivo, após 334 jogos, 13 golos e 12 títulos

Está terminada a segunda passagem de Daley Blind pelo Ajax. Clube e jogador acertaram a rescisão de contrato e anunciaram a saída, nesta terça-feira.

Formado no gigante de Amesterdão, Blind passou quatro temporadas e meia depois do regresso em 2018, terminando a sua passagem pelo Ajax com, no total, 334 jogos, 13 golos e 12 títulos, incluindo sete campeonatos.

"Nos últimos dias, chegámos a um acordo com o Daley para rescindir o contrato. Espero que ele encontre outro clube para encerrar a sua carreira de sucesso. Juntamente com ele, decidimos marcar um jogo, onde ele pode dizer adeus aos adeptos", referiu Edwin Van der Saar, CEO do Ajax.