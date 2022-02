Oficial: Bielsa já não é treinador do Leeds

Clube e técnico argentino consumam divórcio, depois de pouco mais de meia época marcada pela inconsistência e pelos maus resultados

Está confirmada a saída de Marcelo Bielsa do comando técnico do Leeds. A imprensa inglesa vinha noticiando que o divórcio estava prestes a ser consumado e o clube oficializou o fim da ligação neste domingo.

Em comunicado, o presidente do clube agradeceu o contributo do argentino, que entrou em Elland Road no verão de 2008 para fazer regressar o Leeds ao convívio dos grandes.

"Com Marcelo como nosso treinador principal, tivemos três campanhas incríveis e os bons momentos regressaram a Elland Road. Ele mudou a cultura do clube e trouxe uma mentalidade vencedora. Os momentos criados, particularmente na época 2019/20 e a promoção à Premier League, viverão naturalmente muito tempo nas nossas memórias, minhas e na dos adeptos", explicou Andrea Radrizzani, no site oficial do clube.

Depois de uma época passada em que o Leeds regressou à Premier para terminar no nono lugar, 2021/2022 ficou marcado por maus resultados, estando o clube a lutar para não descer e com um número de golos sofridos bem negativo: 60.

O Leeds United confirmou que o anúncio do substituto será feito nesta segunda-feira.