Oficial: Bayern renova contrato de jovem defesa croata

Josip Stanisic, que veio da formação para a equipa principal, amarrado até 2026 pelo emblema bávaro

Josip Stanisic, jovem defesa croata, renovou contrato com o Bayern de Munique até 2026, anunciou o clube bávaro nas redes sociais, na manhã deste sábado.

Formado no emblema de Munique, o jogador chegou à equipa principal em 2020/2021, merecendo a confiança de Nagelsmann nas duas últimas temporadas.

Com apenas seis internacionalizações A, Stanisic vai estar, com a Croácia, no Mundial do Catar, que arranca dentro de alguns dias.