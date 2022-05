Oficial: Bayern e Tolisso separam-se após cinco anos de ligação

Médio internacional francês, cujo contrato com o colosso alemão expirou, despede-se da Baviera com 13 títulos

É oficial: Corentin Tolisso não é mais jogador do Bayern Munique. O emblema decacampeão da Bundesliga anunciou, esta segunda-feira, a saída do médio natural de França, com o qual não chegou a um entendimento para a renovação do contrato.

"Após cinco anos bem-sucedidos juntos no Bayern, Corentin Tolisso deixará os campeões alemães neste verão. O futebolista tinha vindo para o clube no início da época 2017/18", lê-se em nota a oficializar o adeus do médio francês, a custo zero.

Tolisso, de 27 anos de idade, custou cerca de 40 milhões de euros ao Bayern em 2017, ano em que o contratou aos franceses do Olympique de Lyon (Ligue 1). Em cinco épocas ao serviço dos bávaros, o médio disputou 118 jogos oficiais e ergueu 13 títulos: cinco Bundesligas, duas Taças da Alemanha, três Supertaças alemãs, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e, por último, uma Supertaça Europeia.

O médio francês, agora livre para assinar por qualquer clube, está, segundo a Imprensa internacional, na lista de potenciais reforços de Real Madrid (Espanha), Manchester United (Inglaterra) e Lyon, emblema de França no qual se formou como jogador.