Oficial: Battaglia vai jogar com Hulk no Atlético Mineiro

Ex-Sporting já está no Brasil e esta terça-feira será apresentado

Aos 31 anos, Battaglia deixa o Maiorca e assina pelo Atlético Mineiro, onde atua o ex-FC Porto Hulk.

"Estou contente e ansioso. Muita gente me falou bem do clube, sei que é uma equipa grande. Estive muito tempo em Portugal e isso ajuda a falar, mas tenho de ganhar o vosso sotaque do Brasil. Conheço muito bem Coudet [treinador], damos sempre um abraço cálido quando nos vemos. Foi uma das coisas que me ajudou a vir. Mas tenho de demonstrar em campo", atirou o antigo médio de Sporting, Braga, Chaves e Moreirense, ao chegar ao Brasil.