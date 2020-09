Oficial: Aubameyang seguro no Arsenal até 2023

Renovação anunciada nas redes sociais

O Arsenal anunciou esta terça-feira a renovação com Pierre-Emerick Aubameyang, de 31 anos.

O contrato do gabonês terminava em 2021, sendo o novo vínculo válido até 2023. "Quero tornar-me uma lenda do clube e deixar um legado", disse o avançado, que chegou aos "gunners" durante o mercado de inverno de 2017/18, proveniente do Borussia Dortmund.

Aubameyang leva 72 golos em 111 partidas pelo emblema londrino.