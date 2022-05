Aston Villa está perto de contratar central ex-Estoril e FC Porto B

Diego Carlos irá "finalizar os detalhes do contrato" e "concluir os exames médicos" nos próximos dias

Antigo jogador de FC Porto B e Estoril Praia, Diego Carlos, uma das principais figuras defensivas do Sevilha nos últimos anos, está em vias de ser reforço do Aston Villa. O clube da Premier league anunciou, esta quinta-feira, um "princípio de acordo" com o brasileiro.

O clube inglês, que não divulgou quanto desembolsará pelo central de 29 anos - cujo contrato com o Sevilha era válido até junho de 2024 -, indicou que ainda vai "finalizar os detalhes do contrato" e "concluir os exames médicos" de Diego Carlos. O defesa, antes cobiçado pelo Chelsea e pelo Newcastle, irá custar, segundo a Imprensa, cerca de 30 ME.

O central representou o Sevilha nas três últimas épocas, realizando um mínimo de 45 jogos em cada uma, pelo que era um dos titulares, etapa esta antecedida por uma experiência, de mais três temporadas, no Nantes (Ligue 1), ao qual chegou oriundo de Portugal.

As portas do futebol nacional - e europeu - foram abertas a Diego Carlos, em 2014, pelo Estoril, que o emprestou, logo nesse ano, ao FC Porto B, pela qual atuou em 23 jogos da Liga SABSEG, regressando à Linha em 2015/16, para disputar 33 duelos na Liga Bwin.

Diego Carlos será, eventualmente, o terceiro reforço do Aston Villa em 2022/23, após as contratações a título definitivo de Philippe Coutinho, bem como de Boubacar Kamara.