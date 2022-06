Oficial: Aston Villa confirma contratação de Diego Carlos

Central brasileiro vai trocar Sevilha pela Premier League. Assina um contrato de quatro anos, depois de três temporadas em Espanha

Está confirmado um reforço sonante para a defesa do Aston Villa de Steven Gerrard. Diego Carlos já assinou e vai trocar mesmo Sevilha pela Premier League.

O Aston Villa já tinha anunciado um princípio de acordo nos últimos dias, mas, nesta quarta-feira, o negócio tornou-se oficial, com o brasileiro a assinar por quatro anos.

No comunicado, o antigo campeão europeu de clubes não divulgou os valores oficiais da transferência, mas, segundo a imprensa, o defesa custará cerca de 30 milhões de euros.

O central representou o Sevilha nas três últimas épocas, realizando um mínimo de 45 jogos em cada uma, pelo que era um dos titulares, etapa esta antecedida por uma experiência, de mais três temporadas, no Nantes (Ligue 1), ao qual chegou oriundo de Portugal