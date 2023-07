Oficial: Arnaut Danjuma volta a ser emprestado na Premier League

Esta será a terceira aventura do neerlandês na Liga inglesa, na qual somou um total de 12 encontros oficiais pelos spurs na época passada

O futebolista neerlandês Arnaut Danjuma vai regressar a Inglaterra para vestir as cores do Everton, por empréstimo dos espanhóis do Villarreal, após ter jogado no Tottenham na segunda metade temporada passada, anunciou este domingo o clube de Merseyside.

"Arnaut Danjuma tornou-se na segunda contratação de verão do Everton [depois de Ashley Young], ingressando no clube por empréstimo de uma temporada do Villarreal. O avançado de 26 anos adiciona versatilidade ao ataque e experiência de alto nível à equipa de Sean Dyche", comunicaram os toffees, nas redes sociais.

Esta será a terceira aventura do neerlandês na Premier League, na qual somou um total de 12 encontros oficiais pelos spurs na época passada, tendo anotado dois golos. Antes de ingressar no Villarreal, Danjuma jogou no Bournemouth (52 jogos e 15 golos).

O clube de Liverpool vai receber o Sporting, em Goodison Park, no dia 5 de agosto, num encontro de preparação agendado para as 15h00.