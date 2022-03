Oficial: foi tricampeão pelo FC Porto e agora reforça o Santos

Maicon, à direita na fotografia, é reforço do Santos

Central, que se destacou na Invicta entre 2009 e 2015 com a conquista de vários títulos, vinculou-se por uma temporada

Maicon, defesa brasileiro de 33 anos, é o mais recente jogador do Santos, oficializou, esta terça-feira, o "Peixe", um dos maiores emblemas do Brasil.

"Seja muito bem-vindo ao maior alvinegro do mundo, Maicon!", escreveu o clube de São Paulo, na rede Twitter, com o qual se vinculou até ao final da época no país.

O central, que se destacou, sobretudo, pelo FC Porto, entre 2009 e 2015, ao ser tricampeão nacional, vencedor de duas Taças de Portugal, quatro Supertaças e uma Liga Europa, ficou livre ao rescindir contrato com o Cruzeiro (fez só três jogos).

Maicon acumula, também, passagens pelo Galatasaray (Turquia), pelo Al Nassr (Arábia Saudita), São Paulo (Brasil) e Nacional da Madeira (Portugal).