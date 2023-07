Oficial: Ante Rebic deixa Milan e muda-se para o Besiktas

Extremo croata assinou por duas temporadas com o Besiktas.

O Besiktas, que terminou a passada edição da Liga turca na terceira posição, anunciou esta segunda-feira a contratação de Ante Rebic, extremo croata que chega proveniente do Milan, assinando por duas temporadas com as "águias negras".

O emblema de Istambul comunicou que vai pagar 2,5 milhões de euros ao jogador pelas duas épocas de ligação, a que acresce um prémio de assinatura de 280 mil euros e um máximo de dez mil euros por cada jogo disputado, dependendo do número de minutos que jogue.

Rebic, de 29 anos, termina desta forma uma passagem de quatro épocas pelo Milan, onde registou três golos e as mesmas assistências em 31 jogos em 2022/23. Na carreira, conta ainda com passagens pelo Eintracht Frankfurt, Hellas Verona, Fiorentina, Leipzig e RNK Split (Croácia), onde se formou.

