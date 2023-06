Oficial: Postecoglou deixa o Celtic e é o novo treinador do Tottenham

Técnico assina por quatro anos. Substitui Mason, interino que acabou a temporada

Ange Postecoglou, de 57 anos, é o novo treinador do Tottenham, anunciou o clube londrino, esta terça-feira.

O australiano, que foi selecionador do seu país durante vários anos, deixa o Celtic ao fim de duas temporadas para assumir um lugar entre um dos grandes da Premier League.

Postecoglou fica ligado ao Tottenham até 2027, ocupando um lugar que, na última temporada, teve três donos: Antonio Conte, Cristian Stellini e Ryan Mason.