Agora é oficial: Andreas Pereira deixa o United e é jogador de Marco Silva

Médio brasileiro deixou o Manchester United, onde nunca conseguiu afirmar-se.

Já era uma transferência sabida desde esta manhã, mas agora é oficial. Andreas Pereira foi anunciado como reforço do Fulham, emblema treinado por Marco Silva que está de regresso à Premier League, depois de ter vencido a segunda divisão inglesa na época passada.

O internacional brasileiro, de 26 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas, com mais uma de opção, junto do emblema londrino, que pagou quase 12 milhões de euros, mais cerca de três milhões em bónus de rendimento, ao Manchester United, de acordo com Fabrizio Romano.

O médio fez parte da formação em Old Trafford, mas desde 2020 que era uma peça descartada pelos red devils, tendo somado empréstimos na Lázio e no Flamengo, onde atuou nos últimos dois anos.

Em 2022, Andreas Pereira registou três golos e duas assistências em 29 partidas ao serviço do Mengão, seguindo-se agora uma nova oportunidade na Premier League.