Fotografia: Twitter do Karagumruk

Andrea Pirlo é o novo treinador do Karagumruk

Antigo treinador da Juventus foi oficializado no Karagumruk

É oficial. Andrea Pirlo foi este domingo anunciado como novo treinador do Karagumruk, o que significa que o técnico italiano de 43 anos vai ser adversário do Fenerbahçe de Jorge Jesus na Liga turca.

Pirlo, que estava sem clube desde que abandonou o comando técnico da Juventus, no final da época 2021/22, assinou um contrato válido por uma temporada no emblema que terminou esta temporada no oitavo lugar da Liga turca.