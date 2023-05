Campeão do Mundo e vencedor da Champions vai jogar na Kings League

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Andrea Pirlo é reforço de peso na competição. Djibril Cisé também vai jogar na prova

A Kings League, competição criada por Gerard Piqué e o streamer Ibai Llanos, vai contar com um reforço de peso: Andrea Pirlo.

O italiano, antigo campeão do Mundo e vencedor da Champions, jogador de eleição, acaba de deixar o comando técnico do Fatih Karagumruk, da Turquia, e aos 44 anos vai voltar a jogar, numa prova cada vez mais mediática e com regras próprias.

Na próxima época da Kings League vai jogar no Jijantes FC, presidido por Gerard Romero, na quinta jornada, como 14.º jogador.

Djibril Cissé, ex-Liverpool, também vai jogar na Kings League, pelo Los Troncos, na segunda jornada.

Pela Kings League já passaram Capdevila, também campeão do Mundo, pela Espanha, Alberto Bueno e Ronaldinho.

Casillas e Kun Aguero são presidentes de equipas na Kings League.

O futsalista Ricardinho já avisou que algum dia quer jogar na Kings League.