Oficial: André Onana reencontra Ten Hag no Manchester United

Guarda-redes troca o Inter pelos red devils. Assinou até 2028

O Manchester United oficializou a contratação de André Onana, proveniente do Inter.

O guarda-redes camaronês de 27 anos assinou até 2028, com mais um de opção, e reencontrará no clube o seu ex-treinador no Ajax, Erik Ten Hag..

O Inter, que representou na última temporada após oito anos no Ajax (chegou ainda júnior), receberá cerca de 50 milhões de euros.

Onana vai vestir a camisola 24 do Manchester United e empurra para a saída o espanhol David De Gea.

That's his name @AndreyOnana is United! #MUFC - Manchester United (@ManUtd) July 20, 2023

"Juntar-me ao Manchester United é uma honra incrível e trabalhei arduamente toda a minha vida para chegar a este momento, ultrapassando muitos obstáculos pelo caminho. Entrar em Old Trafford para defender o nosso objetivo e contribuir para a equipa será mais uma experiência fantástica. Este é o início de uma nova jornada para mim, com novos companheiros de equipa e novas ambições pelas quais lutar. O Manchester United tem uma longa história de guarda-redes incríveis e eu vou agora dar tudo para criar o meu próprio legado nos próximos anos. Estou entusiasmado com a oportunidade de voltar a trabalhar com Erik ten Hag e mal posso esperar para desempenhar o meu papel no sucesso que sei que ele está determinado a alcançar neste grande clube de futebol", afirmou Onana aos meios do clube.

I never imagined that a farewell would be so hard. A year ago I became Neroazzurro, many people told me that this club and this city had something special. Now I can confirm it. In my first days as a Neroazzurro I realised that this is a family, being Interisti is a way of life. pic.twitter.com/6gAJuuoly3 - Andre Onana (@AndreyOnana) July 20, 2023