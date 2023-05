Oficial: Alexandre Pato volta ao São Paulo aos 33 anos

Avançado brasileiro estava sem clube após terminar a ligação ao Orlando City, em 2022. "Volto para onde me sinto em casa", afirmou

Alexandre Pato é novo jogador do Sâo Paulo, para cumprir no clube uma terceira etapa, aos 33 anos.

O avançado estava sem clube desde 2022, quando terminou a ligação ao Orlando City. Há dois meses que utilizava as instalações do São Paulo para recuperar de uma mlesão no joelho.

Já representou Tiajin Tianhai, Villarreal, Chelsea, Corinthians, Milan e Internacional.

Assinou até ao final de 2023. "A minha história com o São Paulo começou em 2014, vivi os melhores momentos da minha carreira, e identifiquei-me com o clube e a sua torcida. Se tem algo que descobri naquelas duas temporadas é que o São Paulo é sentimento e a nossa história não terminaria ali. Nunca deixei de acompanhar o São Paulo, e aí entendi outro canto: 'Sempre estarei contigo'. Sempre estive, seja à distância ou no Morumbi. Hoje volto para o lugar onde me sinto em casa, e se o três de tricolor e de tricampeão representa tanto para o torcedor, posso dizer que estou muito feliz em poder vestir essa camisa pela terceira vez. São Paulo, você é o primeiro no meu coração. Torcida que conduz, eu voltei!", afirmou.