Oficial: Alain Giresse é o novo selecionador do Kosovo

Enquanto treinador, Giresse começou no Toulouse em 1995, antes de se mudar para o continente africano, onde liderou as seleções do Gabão, Mali, Senegal e Tunísia

O técnico francês Alain Giresse, antigo internacional, foi hoje nomeado selecionador de futebol do Kosovo, com contrato válido até novembro de 2023, anunciou a Federação de Futebol local.

Alain Giresse, de 69 anos, vencedor do Euro 1984 com a França, disse em conferência de imprensa que "mal pode esperar" para meter as 'mãos à obra' à frente da seleção que ocupa o 109.º lugar no 'ranking' da FIFA.

"Os jogadores kosovares são jogadores técnicos, que gostam de jogar com a bola. É um estilo que eu realmente aprecio", realçou aos jornalistas Giresse, em Pristina, a capital do Kosovo.

O Kosovo, independente da ex-Jugoslávia desde 2008, e admitido na FIFA e na UEFA oito anos depois, estava sem treinador desde a saída do suíço Bernard Challandes em outubro passado, e Giresse vai liderar a equipa pela primeira vez em dois jogos particulares, contra Suíça e Burkina Faso, em março.

A missão do técnico gaulês é apurar o Kosovo pela primeira vez para uma grande competição internacional.