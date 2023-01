Oficial: Al Nassr anuncia chegada de guarda-redes argentino

Agustín Rossi vai reforçar o clube saudita até ao final da temporada.

O Al Nassr confirmou esta segunda-feira a chegada do guarda-redes argentino Agustín Rossi a Riade, onde irá fazer na terça-feira os exames médicos, antes de reforçar a equipa de Cristiano Ronaldo até ao fim da temporada.

De recordar que a grave lesão de David Ospina havia colocado o Al Nassr no mercado, à procura de um guarda-redes. Se um dos primeiros nomes a ser apontado ao clube saudita foi Keylor Navas - o que, a verificar-se, significaria um reencontro entre o guardião e o craque português -, Agustín Rossi, ex-guarda-redes do Boca Juniors, foi dado no domingo como praticamente certo na Arábia Saudita.

Saliente-se ainda que o guarda-redes assinou recentemente um pré-contrato com o Flamengo, válido de 1 de julho a 31 de dezembro, pelo que o contrato com o Al Nassr será válido, então, até 30 de junho.

De acordo com informações do jornal argentino "Olé" no fim de semana, o Boca Juniores receberá cerca de 1,5 milhões de dólares (algo como 1,4 milhões de euros) do clube saudita pelo jogador. Assim, resolve-se uma situação algo incómoda: o Boca recebe por um jogador que iria sair a custo zero, o Flamengo não receberá a meio do ano um guarda-redes sem ritmo de jogo - no Boca não iria jogar por já estar vinculado com outro clube - e o próprio guardião antecipa o salto económico que procurava.

Como tudo se processou? Pois bem, segundo o "Olé", após a derrota na Supertaça com o Racing, nos Emirados Árabes Unidos, o Boca fez escala de duas horas em Madrid no regresso à Argentina. O guardião terá então recebido uma chamada do empresário, na qual terá sido informado de que estava tudo tratado com o Al Nassr, tendo-se despedido dos companheiros e saído do avião, rumando de seguida para a Arábia Saudita.